Pandemia sacudió a instituciones privadas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De visita por la entidad el Subsecretario de Educación Superior federal, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, externó que las instituciones educativas particulares fueron sacudidas por los impactos del covid al disminuir su matrícula de estudiantes.

“Los problemas económicos que afectaron a las familias impactaron en la educación privada, los padres a los que ya no les alcanzó el recurso o que fueron despedidos de sus trabajos y no pudieron sostener las colegiaturas”, explicó.

Más adelante el funcionario federal, remarcó que las pequeñas instituciones fueron las que más sufrieron, hablando de planteles de 200 a mil estudiantes quienes redujeron su matrícula de manera importante.

Sin embargo enfatizó que en las escuelas públicas no se tuvo un abandono significativo y por el contrario si hubo un incremento de estudiantes que fueron aquellos que llegaron de las instituciones privadas.

Finalmente el burócrata mencionó que se estima que 1 de cada 3 estudiantes permanece en la educación particular en México.