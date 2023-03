Pandemia por covid se encuentra en etapa endémica: Galaviz 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A punto de cumplirse tres años de iniciar la emergencia por el covid en México, el titular del Instituto de los Servicios de Salud de Estado de Aguascalientes (ISSEA), Rubén Galaviz Tristán, comunicó que si bien la pandemia no ha terminado, en estos momentos ya se encuentra en la etapa endémica.

Se trata de un padeciendo que llegó para quedarse, aunque no se debe desestimar ningún síntoma y cuidarse, subrayó.

Más adelante el burócrata visualizó que en estos momentos en covid ya no es una situación que le impacte a sector salud desde el punto de vista numéricos, existiendo otras enfermedades con más casos.

Cuestionado sobre la desconversión de hospitales, Galaviz Tristán, respondió que en estos momentos lo que más preocupa son los accidentes en donde en todas las áreas de terapias intensivas tienen problemas con pacientes con traumas craneoencefálicos, por lo que es una situación para atender.

En torno al saldo manifestó que fue de alcances mundiales con una mortalidad que rebasó los límites y en donde Aguascalientes no fue la excepción.