Pandemia disparó en 70% desintegración, violencia familiar y adicciones en Jesús María

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- La pandemia por el Covid-19 provocó a su paso fuertes problemas de desintegración y violencia familiar, así como de adicciones, reveló la presidenta del sistema DIF municipal, Liliana Coronado de Arámbula.

La primera dama, confirmó asimismo que tales problemáticas son un saldo que sigue atendiéndose por la instancia a su cargo, puntualizando sobre el alza que la dependencia detectó ‘yo creo que si se, es que no te quiero mentir, pero yo creo que un 60-70% si se alcanzó a incrementar y eso, los que se acercan, los problemas que detectamos y que ya están en el extremo y que comenzamos a atender, lo que nosotros podemos darnos cuenta ahí en el DIF’.

Al afirmar que dichos problemas se acrecentaron, tras la pandemia, explicó ‘sí por supuesto que si, para muchas de las personas que ya la desintegración familiar y la violencia ya era un problema que existía, y los lugares seguros para algunas mujeres era el lugar de trabajo, y para muchos niños el lugar seguro era la escuela, se los quitas y se van a encerrados en cuatro paredes, a veces viven en hacinamiento, se dan cuenta que no saben realmente convivir, que no se conocen, que no se comunican’.

Luego de ello explicó ‘y obviamente pues incrementó bastante tanto de la violencia, como las desintegraciones familiares, porque pues también estamos viviendo un mundo de inmediatez, queremos todas las soluciones rápidas, exigimos demasiado y pues no tenemos como que la paciencia ni hemos sabido convivir en familia realmente, vivimos en familia, vivimos en una sola casa, pero muchas de las veces vivimos dentro de islas en un mismo espacio’.

Coronado de Arámbula a ello agregó, ‘entonces sí se incrementó y pues esto es lo que hemos tenido que estar atendiendo mucho más, y también dio pie a que se incrementara también las adicciones, como un escape, como una manera de pues de sobrellevar la situación, porque agrégale que muchas de las familias también se vieron sin empleo, porque muchos eran que daban servicio en casas, somos un municipio que presta muchos servicio o que son, que forma parte de la base laboral de las grandes empresas, y pues eran a los primeros que recortaban o que disminuían, entonces agrégale también la presión económica, si son muchas situaciones que aunque ya existían obviamente que por toda esta situación de la pandemia se hubieran aumentada’.