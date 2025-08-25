Panaderías informales son las menores revisadas por autoridades de Aguascalientes: GIPAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Panaderías formales sí están siendo revisadas por autoridades para evitar riesgos en sus instalaciones, pero esta práctica no siempre aplica con las panaderías de tipo informal que incluso laboran en domicilios particulares, reconoció Cesar Arturo Salado Gómez, presidente del Grupo de Industriales Panaderos de la entidad (GIPAN), quien hizo un llamado a estos negocios para evitar riesgos.

“A nosotros como panaderías formales nos revisan una o dos veces al año y estamos sujetos a estas observaciones. Desafortunadamente, la autoridad no alcanza a ir con quienes no están dadas de altas. Por ello, los invitamos para que cumplan con las buenas prácticas y evitar accidentes”, señaló.

Salado Gómez informó que se mantiene la comunicación del sector panadero con áreas como el Instituto de Salud del Estado, a través de Regulación Sanitaria, o la Coordinaciòn Estatal de Protección Civil para inspeccionar sus áreas de trabajo que incluyen instalaciones de gas o áreas con uso de fuego.

“Nosotros en la asociación hacemos el llamado a mantener las buenas prácticas y que se trabaje en condiciones de seguridad en nuestro espacio. No solamente por nuestro trabajo, sino para evitar daños a terceros. Tener lo básico para trabajar”, agregó el titular de GIPAN.

Apenas a inicios de mes en esta ciudad ocurrió una explosión por fuga de gas en un conocido restaurante del norte de la ciudad de Aguascalientes .