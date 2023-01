Panaderías de Aguascalientes reportan repunte en ventas de roscas por Día de Reyes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Panaderías tradicionales están registrando un aumento en ventas de roscas por Día de Reyes.

Jaime Álvarez, presidente del Grupo de Industriales Panificadores, refirió que las ventas en estas fechas han venido creciendo año con año.

Habló de un incremento en ventas hasta del 30%, destacando que las panaderías han ido evolucionando y ya no sólo ofrecen la rosca tradicional, sino que le han agregado otros ingredientes para atraer a los consumidores.

-¿La venta de roscas en cadenas comerciales qué tanto les pega?

-No hay un impacto grande, la ventaja que tenemos en las panaderías es que si bien el producto se vende un poco más caro las personas saben que son productos del día y que no tienen conservadores a diferencia de las que ellos elaboran.

Los precios de las roscas varían y se están vendiendo desde los 150 hasta los 600 pesos dependiendo el tamaño, la zona y los ingredientes.