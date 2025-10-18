PAN rompe con el PRI y pone fin a las alianzas partidistas

Redacción

Ciudad de México.-El Partido Acción Nacional (PAN) anunció oficialmente su ruptura con el PRI y el fin de cualquier alianza partidista, al iniciar lo que su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, llamó una nueva etapa de independencia y renovación interna.

Durante el evento de relanzamiento del blanquiazul, realizado en el Frontón México, Romero proclamó que el PAN emprenderá su camino sin depender de otras fuerzas políticas.

“Hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas, nuestro color y nuestro partido”, declaró, al subrayar que la organización “será una nueva voz para la sociedad y el futuro del partido no dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura”.

El dirigente explicó que la decisión de romper con el PRI responde al reclamo de la militancia panista, que exige recuperar la identidad y autonomía del partido. “El punto final a una era, ninguna sigla se antepondrá al PAN”, enfatizó

Romero también anunció que el partido abrirá sus puertas a nuevos militantes mediante una plataforma tecnológica de afiliación. “Se acabaron las cadenas y nunca más en el PAN alguien decidirá si puedes o no ser panista”, sostuvo.

Además, adelantó que los próximos candidatos serán elegidos a través de procesos abiertos a la ciudadanía. “Regresa al PAN la meritocracia”, aseguró, al detallar que las postulaciones se definirán por elecciones primarias y encuestas cualitativas.

Con información de Nación 321