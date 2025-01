PAN propone soluciones para reducir el precio de la gasolina

Redacción

Ciudad de México.-El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, manifestó que es falso

que el PAN no haya propuesto que se fijara el precio de la gasolina en 20 pesos como lo

han estado señalando en diferentes foros los integrantes de Morena, al

contrario, Morena es un gobierno de mentiras.

“Como se nos dijo en el 2018, que, si ellos gobernaban, la gasolina iba a estar a 10 pesos.

Hoy está prácticamente a 25 pesos la gasolina y en el PAN no nos vamos a cansar de

repetir que este gobierno miente; así de simple”.

Asimismo, agregó que el costo de la gasolina es caro porque el partido en el poder

pretende escudarse en señalar que es por el precio internacional y por cuestiones

inflacionarias, “no es ni por la inflación, no es por el mercado internacional. Hoy la gente

tiene que pagar 25 pesos el litro por los impuestos que te cobra el gobierno”.

de

Acompañado por Santiago Taboada y Jorge Triana, el dirigente panista afirmó que se

observa cómo se han incrementado los costos de bienes y servicios por el aumento del

precio

la

gasolina: “Este

energético

es

un

producto

super

inflacionario, cuando se aumenta el precio de la gasolina se provoca no solamente el

incremento del costo al transporte público y privado que ha aumentado un 20 por

ciento, sino también un 15 por ciento en frutas, verduras y carnes, y 10 por ciento en

medicamentos, entre otros”.

Jorge Romero, puntualizó que está en las manos de Morena si realmente quiere ayudar

a la sociedad mexicana, disminuir el precio de la gasolina y para ello, Acción Nacional

propone que disminuya el cobro del IEPS a las gasolinas magna, premium y diésel como

lo plantearon en su momento algunos integrantes de ese partido en las cámaras

legislativas, reiterando que el litro de gasolina cueste como máximo 20 pesos.

“Hoy lo único que queremos es hacer equipo con ellos, con la propuesta que ellas y ellos

hicieron en su momento, hoy el PAN quiere hacer equipo para ayudarle a la gente en su

economía y que disminuya el IEPS”.

Por su parte, Jorge Triana señaló que durante el evento con el que conmemoró sus

primeros 100 días la presidenta Claudia Sheinbaum, ella se permitió a sí misma el afirmar

categóricamente que los combustibles en este país han bajado de precio.

“Porque lo dijo con todas sus letras: bajaron las gasolinas, pero ni en términos reales, ni

en términos absolutos, bajaron los combustibles en este país; ahí están los precios en

todas las zonas donde se han incrementado de manera descomunal, con todo y el

enorme multimillonario subsidio federal que el Gobierno le ha obsequiado a los

combustibles para intentar tapar el sol con un dedo”, concluyó.