PAN-PRI-PRD no le ganaron a AMLO, le fallaron a la gente: Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cuestionable la negativa del bloque opositor en contra de la aprobación de la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, puntualizó Juan Luis Jasso Hernández, líder de la bancada de Morena en el Congreso del Estado.

“Es lamentable que no haya voluntad de los legisladores en aprobar una iniciativa de tal envergadura. Al final no le ganaron al presidente, no le ganaron a Morena, sino que le fallaron a la gente. Eso fue lo que pasó”, indicó.

– ¿Qué consecuencias puede haber a corto plazo?

– Cada quien deberá asumir su responsabilidad. Es un buen tiempo para que la gente vea quienes defienden intereses de la ciudadanía y quienes por el contrario los pisotean.

Entrevistado antes de que el Congreso de la Unión ponga a votación el tema de la nacionalización del litio, Jaso Hernández consideró que es una iniciativa que tendría mejores perspectivas; aún con el rechazo del PAN, PRI y PRD.

“Esperamos que sí se consiga, pero vamos a estar al pendiente”, finalizó el también presidente de la comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso del Estado.

La iniciativa del gobierno federal no fue aprobada en el Congreso de la Unión, debido a que no obtuvo el número de votos suficientes por tratarse de una reforma constitucional.