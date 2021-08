No hay dados cargados en el PAN para la gubernatura de Aguascalientes: Herrera

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No se está cargándose la balanza al interior del Partido Acción Nacional en favor de una candidatura en particular, subrayó el vocero del instituto político Fernando Herrera Ávila.

“No pasa nada con que algunos compañeros opinen de alguna forma u otra. Yo he visto al jefe Diego (Fernández de Ceballos) pronunciarse por algún aspirante, igual a otros personajes hablar de alguien más y eso solamente enriquece el discurso interno”, aseveró.

Herrera Ávila mencionó el caso del presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, quien se ha dejado ver por medio de imágenes en redes sociales acompañado de la alcaldesa Teresa Jiménez, lo cual ha sido interpretado como una preferencia hacia las aspiraciones de la edil rumbo a la gubernatura.

“Una foto no significa nada, te lo digo de manera concreta. Yo conozco a la institución y una foto no carga dados, ni establece compromisos. Solamente retrata un momento”, subrayó el ex senador.

La gubernatura del estado, en manos del PAN, se renovará en las votaciones del siguiente año.