PAN obstaculiza y se niega a rendir cuentas en el Congreso, acusa Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La legisladora local por Morena, Ana Gómez Calzada señaló falta de congruencia del grupo mayoritario del PAN, recordando que se ha negado a transparentar sus propios ejercicios en el Congreso.

“Lo primero que piden es trabajar honestamente, pedir cuentas de otros organismos a modo y simulando, pero cuando se trata de ustedes mismos obstaculizan y se niegan a rendir cuentas a favor de los ciudadanos”, manifestó la representante guinda.

Gómez Calzada lamentó que el PAN haya rechazado una propuesta que emitió hace un par de semanas en torno a solicitarle un informe al nuevo titular de la Contraloría del Legislativo, Gustavo Avendaño, luego de más de cinco meses y conocer la situación interna, tras señalamientos en cuanto a la pasada Legislatura. No obstante, aseveró que ese punto de acuerdo fue bajado por la Junta de Coordinación Política para la sesión de éste día.

“Específicamente no fue incluida por los de derecha y los que se dicen de izquierda. Se nota que están desesperados, pues usan cualquier medio posible para no perder el poder y es claro que están perdiendo la ventaja, lo que no digo yo sino las encuestas”, insistió en alusión a la coalición PAN-PRI-PRD en el actual proceso electoral.

La legisladora morenista agregó que la fracción blanquiazul busca luchar contra la corrupción “sólo en tiempos electorales”.