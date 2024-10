PAN da beneficio de la duda a Sheinbaum sobre IMSS-Bienestar y mejoras en salud

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- La coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso del estado, Alma Hilda Medina Macías, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su esperanza de que el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo logre mejoras en el sistema de salud y otorgó el beneficio de la duda respecto a la continuidad con el IMSS-Bienestar.

Antes de la toma de protesta de Sheinbaum Pardo, el gobierno del estado adelantó que se estaría adhiriendo al IMSS-Bienestar, aunque aún hay incertidumbre sobre las cláusulas que esto implicará y el uso que tendrá el Centenario Hospital Miguel Hidalgo.

“Está en stand by el tema, habrá que esperar qué decisiones se toman. Desgraciadamente, en el tema de salud, es de todos sabido que esta administración no fue nada exitosa. Y ojalá que quienes encabecen la salud, el IMSS y el ISSSTE sean personas comprometidas con el tema. Porque todos se excusan en un tema de corrupción de medicamentos, pero la corrupción no se acaba con dejar de comprarlos ni con dejar de cubrir las necesidades de salud”, señaló.

Sobre la adhesión de Aguascalientes al IMSS-Bienestar, la diputada dijo confiar en que el gobierno del estado tomará la mejor decisión para la ciudadanía.

“Yo tengo mucha fe. Digo, más allá de que dicen que es mujer, creo que las mujeres sabemos hacer bien las cosas, y yo espero que no sea solo demagogia. Hay que darle el beneficio de la duda. Ojalá que sí, que todos sus 100 puntos que estuvo exponiendo ayer se cumplan, y que Aguascalientes sea parte de ellos”, concluyó.