PAN aún no define si irá en coalición con PRI y PRD: Javier Luévano

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El dirigente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, declaró a medios de comunicación que todavía no se ha definido si su partido irá en coalición con el PRI y el PRD rumbo al próximo proceso electoral. Explicó que “no son los tiempos” para tomar esa determinación, ya que en este momento Acción Nacional se encuentra enfocado en fortalecer su vida interna.

“Primero debemos consolidarnos al interior y ya después se verá lo que sigue”, afirmó el líder panista.

En relación con las quejas del PRI, cuyo dirigente ha manifestado inconformidad porque supuestamente no se ha cumplido con la inclusión de priistas en los gobiernos de coalición encabezados por el PAN, Luévano indicó que los señalamientos tendrán seguimiento.

“Habrá que revisar y hacer lo conducente respecto a esos planteamientos”, dijo, al subrayar que cada partido está en su derecho de externar inquietudes.