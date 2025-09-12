15.9 C
Aguascalientes
17 septiembre, 2025
Tendencias

Matan a golpes y puñaladas a hombre en el Cerrito…

No creerás lo que obtendrás si consumes proteína sin ejercitarte

Tres formas en que una IA “amigable” podría ser letal

Balean a 2 jóvenes en Jesús María y los dejan…

Habrá Internet gratuito en el transporte foráneo de Aguascalientes

Septuagenario muere de un infarto al llegar a los festejos…

Desbasto de vacuna BCG alcanza a Aguascalientes 

Confía PRD aprobar ley para sancionar a padres de menores…

Aprueban 2 de cada 10 aspirantes a policía municipal en…

Rastrean en centrales a jóvenes reclutados por el CO en…

PAN aún no define si irá en coalición con PRI y PRD: Javier Luévano

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El dirigente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, declaró a medios de comunicación que todavía no se ha definido si su partido irá en coalición con el PRI y el PRD rumbo al próximo proceso electoral. Explicó que “no son los tiempos” para tomar esa determinación, ya que en este momento Acción Nacional se encuentra enfocado en fortalecer su vida interna.

“Primero debemos consolidarnos al interior y ya después se verá lo que sigue”, afirmó el líder panista.

En relación con las quejas del PRI, cuyo dirigente ha manifestado inconformidad porque supuestamente no se ha cumplido con la inclusión de priistas en los gobiernos de coalición encabezados por el PAN, Luévano indicó que los señalamientos tendrán seguimiento.

“Habrá que revisar y hacer lo conducente respecto a esos planteamientos”, dijo, al subrayar que cada partido está en su derecho de externar inquietudes.