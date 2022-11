PAN aprueba Reforma de Estatutos y Programa de Acción Política

Redacción

Ciudad de México.- Con una amplia mayoría el Partido Acción Nacional aprobó una nueva reforma a sus estatutos y relanzó el proyecto de país que le permitirán ser congruente con su esencia, estar vigente para las exigencias del México de hoy y competir con mejores reglas en los próximos comicios electorales.

En la 19 Asamblea Nacional Extraordinaria fueron avalados los cambios estatutarios, producto de diversas consultas a militantes en todo el país y que constituirán las herramientas principales de este instituto político para atender las demandas de los ciudadanos.

Uno de los cambios más notables es el de la afiliación y participación en Acción Nacional, con procesos más eficaces y accesibles en los que se aprovecharán las nuevas tecnologías. La afiliación inmediata no tendrá ningún trámite más que la voluntad de hacerlo y con la participación que se desee tener en la vida interna partidista; podrá hacerse de manera física o virtual.

También se facilitará la afiliación para mexicanos que residen en el extranjero y el proceso de refrendo será una medida extraordinaria que garantice el funcionamiento del partido.

Se crearán oficinas de atención y participación que propicien el contacto directo y permanente con los simpatizantes.

Todos los funcionarios panistas, de cualquier estructura partidista, representantes populares, deberán comprometerse a cumplir, difundir, posicionar y sostener los Principios de Doctrina, las plataformas, el Programa de Acción Política y el Código de Ética.

“El que gana, no gana todo, el que pierde, no pierde todo”. Con este cambio el PAN pretende reconocer la esencia democrática que hay en el partido, integrando en todos los espacios de decisión la representación de proyectos que en elecciones internas no resultaran ganadoras.

Una de las modificaciones más trascendentes es el de la participación de las mujeres en el partido, ya que si bien había una mayoría de presencia femenina en Comités Directivos Estatales ahora la paridad será estatutaria en el PAN y debe aplicarse en todas las dirigencias, órganos de decisión y comisiones del partido.

Se diseñarán mecanismos que garanticen la no discriminación y la no violencia entre los militantes de Acción Nacional. Una Comisión de Justicia, encargada de atender y resolver en materia de violencia política contra las mujeres y una Comisión de Atención de Género con funciones de vigilancia en la aplicación de la paridad, de asesoramiento para las víctimas de violencia.

En cuanto al relanzamiento de proyecto de país mediante la actualización del Programa de Acción Política, se presentó la visión del partido en temas de seguridad, economía, medio ambiente, política exterior, salud, nuevas tecnologías y educación. Este programa fue aprobado por unanimidad.

Se aprobó también el Modelo de Buen Gobierno panista, un conjunto de lineamientos básicos con parámetros mínimos que deben seguir los gobiernos de Acción Nacional para ser “distintos y distinguibles”.

El proyecto de reforma de estatutos fue presentado por Agustín Rodríguez y el Programa de Acción Política, por Margarita Martínez Fisher.