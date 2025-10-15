PAN Aguascalientes alista estrategia y perfiles rumbo al 2027

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Luévano Núñez, informó que el blanquiazul avanza conforme a los tiempos marcados en la agenda electoral y ya trabaja en la preparación de sus perfiles con miras al proceso de 2027.

El dirigente blanquiazul detalló en entrevista colectiva que uno de los temas centrales en discusión es la posibilidad de implementar elecciones primarias para definir a los próximos candidatos a cargos de elección popular. En este esquema, explicó, se contempla una ponderación entre la militancia, los simpatizantes, los ciudadanos y los resultados de encuestas.

“Será el próximo 29 de noviembre cuando, durante la asamblea nacional, se definan las reglas en la reforma de estatutos. Ahí conoceremos los lineamientos que regirán al PAN rumbo al 2027, con el objetivo de llegar fortalecidos y en apertura hacia la ciudadanía”, señaló Luévano.

Respecto a las posibles alianzas electorales, el líder panista subrayó que, por el momento, el partido se enfocará en consolidar sus propios cuadros. Posteriormente, dijo, se valorará si se establecen coaliciones con otras fuerzas políticas o si el PAN decide competir en solitario.

“El objetivo es fortalecer a Acción Nacional desde adentro, construir liderazgos y definir, llegado el momento, la mejor ruta para enfrentar el proceso electoral”, concluyó.