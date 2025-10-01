PAN acusa a Morena de afiliar con trampas a beneficiarios de programas sociales

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, acusó a Morena de utilizar a los llamados Siervos de la Nación para afiliar de manera tramposa a ciudadanos a ese partido político, inclusive si su consentimiento.

En entrevista colectiva en la sede del partido, el dirigente panista señaló que, durante los recorridos que realizan estos servidores públicos para registrar a la población en los programas federales, también los inscriben como militantes de Morena, aprovechando que los requisitos solicitados son similares a los de una afiliación partidista.

De acuerdo con Luévano, esta práctica ha provocado que personas que ya pertenecían a otros institutos políticos aparezcan en el padrón de Morena, situación que ha sido detectada por el Instituto Nacional Electoral (INE) durante sus verificaciones periódicas.

“Cada mes, cuando el INE hace sus cortes, nos reporta duplicidad de militantes. Al acercarnos a los afectados, muchos aseguran desconocer que estaban afiliados a Morena; reconocen recibir programas sociales, pero nunca fueron informados de que los registrarían en ese partido”, explicó.

El líder del PAN agregó que esta estrategia ha permitido a Morena presumir un padrón de alrededor de 60 mil afiliados en Aguascalientes, aunque aseguró que se trata de una cifra inflada con base en prácticas “engañosas” avaladas por el gobierno federal.

En el caso específico del PAN, Luévano reveló que cada mes el INE les notifica entre 80 y 150 casos de militantes registrados indebidamente en Morena. En esos escenarios, el blanquiazul contacta a los afectados para confirmar su verdadera militancia y enviar la ratificación correspondiente a la autoridad electoral.