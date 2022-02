Palazuelos amenaza a quienes hablan mal de su candidatura; consejeros de MC lo critican

Redacción

Quintana Roo.-Roberto Palazuelos en el ojo del huracán.

Consejeros de Movimiento Ciudadano (MC) fustigaron este viernes al actor y empresario Roberto Palazuelos, aspirante de ese partido a la gubernatura, después de que éste advirtió, en un programa de televisión en la capital del país, que ajustará cuentas con sus críticos cuando esté en el cargo.

“A mi ninguna guerra sucia me va parar y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando, no crean que no, estoy apuntado, estoy apuntando y estoy tomando nota. Ya llegará el momento, cuando yo sea el titular del Ejecutivo, que ajustemos cuentas”, amagó en una entrevista en el programa De Primera Mano, de Grupo Imagen. PUBLICIDAD

Ante las reacciones que provocó, Palazuelos, quien también es abogado, argumentó que su comentario fue sacado de contexto.

Al respecto, la senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, opinó en sus redes sociales que “es gravísimo que Roberto Palazuelos amenace con un ‘ajuste de cuentas’ a una mujer que defendió sus derechos laborales. Es inadmisible amenazar con usar un eventual poder como gobernador para tomar venganzas personales”.

A su vez, el secretario general de acuerdos de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, comentó:

“No creo que el problema haya sido que otros hayan ‘desvirtuado’ lo que dijiste, Roberto. El problema es decirlo mientras se aspira a conducir los destinos de un estado. La justicia de Quintana Roo debe servir para darle paz a la gente de ese estado, no para ajustar cuentas”.

En tanto, Luis Fernández, secretario de Movimientos Sociales del partido, le expresó:

“Estimado @robpalazuelos, como lo dije dentro y fuera del partido, no representas los valores ni el ideario de @MovCiudadanoMX”, y le anticipó: “Anótame en tu lista porque votaré en contra de tu candidatura en la Asamblea Nacional Electoral”.

