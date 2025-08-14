Pakistán celebra su independencia con disparos al aire

Redacción

Pakistán.-Tres personas, entre ellas una niña de ocho años, murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos al aire durante las celebraciones del Día de la Independencia en la ciudad de Karachi, la más grande de Pakistán, informaron este jueves fuentes de los servicios de rescate.

Pakistán celebra este jueves su 78 aniversario de la independencia del Imperio Británico, una festividad que a menudo se ve empañada por la peligrosa práctica de los disparos de celebración, pese a estar prohibida por el gobierno.

“Tres personas, incluyendo una niña de ocho años y un anciano, han muerto y otras 110 han resultado heridas en los disparos al aire de anoche”, confirmó a EFE Faqir Shah, un portavoz del servicio de rescate Edhi.



Según Shah, tres de los heridos se encuentran en estado crítico.

La niña, según el portavoz, se encontraba viendo los fuegos artificiales desde el balcón de su casa cuando una bala perdida le impactó en la cabeza.





En un comunicado, la policía de Karachi detalló las otras dos muertes, un hombre de 35 años que fue alcanzado por una bala perdida en un parque y un anciano de 70 años que estaba sentado frente a su casa cuando fue impactado.

Las autoridades han arrestado a más de 30 personas como sospechosas de haber realizado los disparos.



“La policía ha arrestado a más de 30 sospechosos, de los cuales cuatro podrían estar implicados en los disparos que causaron las tres muertes. Se les incautaron dos pistolas de 9?mm”, declaró a EFE Dilshad Hussain, un oficial del centro de control de la policía de Karachi.

Los incidentes por disparos al aire son comunes en las grandes ciudades de Pakistán durante festividades como el Día de la Independencia o la víspera de Año Nuevo.

A principios de este año, al menos 30 personas resultaron heridas en Karachi durante las celebraciones de Año Nuevo por esta misma causa.

Con información de Latinus/EFE