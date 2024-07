Países Bajos golea a Rumanía en los octavos de final de la Euro 2024

Redacción .-

Alemania.-El momento llegó y ahora muchas son las selecciones que buscan la gloria continental, primero comenzó la Eurocopa 2024 donde se prometen emociones en cada momento y ahora también se disputa la Copa América. Aquí te dejamos los partidos de hoy 30 de junio para que no te pierdas ningún detalle en vivo.

Si bien hay selecciones que constantemente llegan a los torneos como favoritas, están otras que pueden dar la sorpresa y no sería la primera vez que pasa, ya que un escenario como un trofeo que se pelea cada cuatro años puede significar un empujón para los caballos negros.

Con el inicio de la Eurocopa 2024 llegan los enfrentamientos entre selecciones de alto calibre, consideradas entre las mejores del mundo y seguro muchos aficionados no se querrán perder la actividad de todos los encuentros, mismo caso de la Copa América donde estarán enormes figuras como Lionel Messi y Vinícius Júnior

Cody Gakpo guía a Países Bajos a triunfo sobre Rumanía

El delantero del Liverpool fue la figura del triunfo 3-0 de la ‘Naranja Mecánica’ sobre la ‘Tricolor’ en los octavos de final de la Euro 2024 porque anotó el primer gol y dio la asistencia para el segundo, y confirmaron el dominio que tuvieron en el encuentro.

Cody Gakpo abrió el marcador en el minuto 20 y parecía que tendría un doblete, pero esta anotación fue anulada por fuera de lugar; no se desanimó y en una gran jugada individual, habilitó a Donyell Malen para que anotara el 2-0 al 83′; el mediocampista cerró la cuenta al 93′.

Cody Gakpo encabezó la victoria de Países Bajos sobre Rumanía en los octavos de la Euro 2024 – Twitter @EURO2024© Proporcionado por RefereeTurquía vence a Austria en duelo cardíaco Los otomanos clasificaron a los cuartos de final de la competencia europea sobre el combinado austríaco en un partido que tuvo de todo porque hubo un intento de remontada para mandarlo a los tiempos extras, pero no se pudo dar en los minutos finales. Merih Demiral puso adelante a Turquía con un doblete al anotar en el minuto 1 y 59, pero Austria no se dio por vencido y Michael Gregoritsch acortó las distancias con su tanto al 66′; ambos equipos tuvieron oportunidades para empatar o aumentar, pero no se dio.

Turquía venció a Austria en los octavos de final de la Euro 2024 – Twitter @EURO2024© Proporcionado por RefereeBrasil vs Colombia El ‘Scratch du Oro’ y los cafetaleros disputarán el liderato del Grupo D de la Copa América 2024, además que conseguir esto los ayuda a evitar una cita en los cuartos de final con Uruguay; la ‘Canarinha’ llega al duelo con cuatro puntos, mientras que su rival tiene seis unidades.

Brasil y Colombia se juegan el liderato del Grupo D de la Copa América 2024 – Archivo Referee© Proporcionado por RefereeCosta Rica vs Paraguay El combinado centroamericano y los rojiblancos se quieren despedir de manera digna de la competencia de Conmebol luego que sólo han conseguido un punto entre los dos; los ticos todavía tienen posibilidad de pasar, pero necesitan golear y esperar una derrota de Brasil.

Costa Rica y Paraguay quieren despedirse con un triunfo de la Copa América 2024

