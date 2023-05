Paisanos radicados en Florida se mudan a otros estados de la Unión Americana 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ante el endurecimiento de las leyes migratorias, paisanos de los municipios de El Llano, Rincón de Romos y Calvillo que radican en Florida se están mudando a otros estados de la Unión Americana, aseguró el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Carlos Estrada Valdés.

En entrevista indicó que antes de pensar en regresar a Aguascalientes, los mismos prefieren buscar otras oportunidades, teniendo conocimiento que muchos están migrando al Norte de Carolina, Pensilvania, entre otras.

-¿Cuántos se están moviendo?

-En muy difícil darte un número pero son muchos hombres y mujeres de los municipios que te mencione que se están moviendo de estado.

-¿Pero no regresan?

-No, no regresan prefieren buscar en otros lugares donde haya oportunidades,

Para concluir Estrada advirtió que con éstas medidas antimigrantes el más perjudicado será el campo, zona en donde principalmente se desempañan los paisanos.