“Pagué mi deuda, y hasta me salen debiendo”, señala “El Güero” Palma

Redacción

Ciudad de México.-Poderoso narco asegura que ha saldado se deuda y le salen debiendo las autoridadss.

En una entrevista para El Financiero, Héctor Palma Salazar, mejor conocido como “El Güero” Palma, aseguró que autoridades no han podido comprobar nada en su contra, “lo que me hace sospechar que formo parte de un arraigo político debido a las elecciones”. © SinEmbargo guero-palma-1

“Tengo mucho temor de ir a prisión sin haber cometido algún delito, no es justo que estén jugando con mi vida y la de mi familia, ya que en 2016 me fueron fabricados dos procesos injustamente, donde me tardé cinco años para salir de ellos, el Fiscal siempre actuó de mala fe. Tengo temor de que pueda ser víctima de fabricación de delitos”, respondió Palma Salazar en un cuestionario escrito de Ignacio Alzaga, de El Financiero.

“El Güero”, exlíder del Cártel de Sinaloa, dijo que el ya pagó las deudas que tenía con la justicia, “y hasta me salen debiendo, porque pagué de más”.

“Quiero expresar que todos merecemos una segunda oportunidad, más cuando yo ya pagué por lo que se me sentenció en la ley”, dijo el famoso narcotraficante en la primera entrevista que concede a un medio de comunicación en 26 años.

Héctor Palma aseguró que el día que recobre su libertad no volteará hacia el pasado ni buscará ninguna venganza.

“He perdido 26 años de mi vida, en las cuales perdí los momentos más importantes tanto de mis hijos como de mis nietos, en la actualidad, aclaro, que no sólo he sufrido yo el encierro en cárceles federales de alta seguridad, sino también mis seres queridos que siempre me han apoyado”, señaló. © Proporcionado por Sin Embargo

Héctor Palma Salazar. Foto: Cuartoscuro.

El 4 de mayo, Héctor Palma Salazar abandonó la prisión del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y fue trasladado, en medio de un fuerte operativo de seguridad, hacia la Ciudad de México, donde fue arraigado.

Elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) acompañaron al narcotraficante de élite que sirvió al Cártel de Sinaloa antes de él mismo ser víctima de las pugnas internas.

Una semana antes, un juzgado federal absolvió a “El Güero” por el delito de delincuencia organizada, pero las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad Ciudadana informaron que consultarían a la Fiscalía General de la República (FGR), a 32 fiscalías del país, e incluso al Gobierno de Estados Unidos, para cerciorarse de Palma no tuviera una solicitud judicial por algún otro delito.

Las dependencias informaron en una nota conjunta que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Jalisco, notificó a la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano” sobre la resolución que absuelve a Palma Salazar.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador vio con sospechas que el 1 de mayo, sábado en la madrugada, un juzgado hubiera ordenado liberar a Héctor Luis Palma Salazar, alías el “Güero Palma”.

Dijo que el Estado mexicano habría quedado en ridículo y habría sido sometido a duras críticas. “Hasta memes”, dijo.

“Imagínense [si lo hubieran liberado] las sospechas, las burlas. los MEMES. Pasó algo parecido cuando se liberó al señor Caro Quintero. Pero se le libera y luego viene la denuncia de Estados Unidos y revoca la decisión, pero ya estaba en libertad, ya había pasado a ser prófugo. No podemos nosotros decir que el señor debe permanecer en la prisión, porque el Juez está pidiendo que se le liberare, sin embargo, amerita que se explore, que nos informemos todos que no hay algún pendiente, pero no hacerlo el sábado, en la madrugada”, dijo hoy durante su conferencia de prensa.

26 AÑOS DE PRISIÓN EN MÉXICO Y EU

Héctor Luis Palma Salazar ha pasado ya más de años de su vida en prisión desde que, en junio de 1995, fuera detenido por las fuerzas armadas después de que la avioneta donde viajaba para asistir a un boda se estrellara entre Nayarit y Jalisco.

En 2002, días antes de que se cumpliera su condena, fue arrestado nuevamente -y todavía en prisión- por un pedido de extradición de Estados Unidos.

La defensa del capo, uno de los de mayor poder en la década de los 90 del siglo pasado, logró alargar el proceso hasta 2007, cuando finalmente fue extraditado.

En Estados Unidos fue condenado a 16 años de prisión únicamente por traficar 50 kilos de cocaína y se le computaron cinco de los años purgados en México. Debía cumplir condena hasta 2024, pero se adelantó su salida de prisión por buen comportamiento.

El 15 de junio de 2016, “El Güero” Palma Salazar fue entregado por el Gobierno de EU a las autoridades mexicanas en el cruce del puente fronterizo de Matamoros, Tamaulipas, y posteriormente fue recluido en el penal de “El Altiplano”, Estado de México, acusado de dos asesinatos.

Palma Salazar, considerado uno de los narcotraficantes más violentos que ha tenido México, tiene actualmente 80 años: nació el 25 de diciembre de 1940 en Mocorito, Sinaloa.

Con información de Sin Embargo