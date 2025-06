Paginas falsas se hacen pasar por bancos para robar información y cuentas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Policía Cibernética, alerta a la población de páginas falsas que se están haciendo pasar por bancos en Aguacalientes para robar información y cuentas.

Muchas páginas se hacen pasar por tiendas, bancos o servicios oficiales para robar tu información o dinero.

Antes de dar clic, verifica:

Que el nombre del sitio esté bien escrito (¡cuidado con cambios sutiles!)

Que no te presionen con ofertas demasiado buenas para ser verdad

Que no pidan pagos por medios no oficiales (transferencias personales, links sospechosos, etc.)

Recomendaciones adicionales:

Busca opiniones del sitio antes de comprar

Activa notificaciones de tu banco para detectar cargos sospechosos

Usa el sentido común: si algo parece muy bueno, probablemente es un fraude

Normalmente los bancos no solicitan información del cuentahabiente a tener de redes sociales o correos electrónicos, por lo que piden estar alertas.