Padres de familia cierran escuela en Aguascalientes por robo de cuotas escolares

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- La mañana de este lunes decenas de padres de familia y cientos de alumnos de la Escuela Primaria J. Refugio Nieto Bermudez situada en la calle Vista Hermosa en la colonia Municipio Libre en la zona oriente de esta ciudad no permitieron el acceso a maestros ni alumnos.

Lo anterior en virtud de que existe un malestar general por el presunto desvío de recursos de la tesorera de la Mesa de Padres de Familia qué posiblemente este avalado por la directora de la institución.

Los quejosos exigen que el Instituto de Educación de Aguascalientes, (IEA) realice una investigación para esclarecer el paradero de miles de pesos que no se aclaran en las finanzas de la escuela.

Los paterfamilias también señalan que la directora es una déspota que no da explicaciones a los reclamos por ello piden a gritos la intervención de las autoridades escolares en la entidad.