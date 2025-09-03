Pactan México y EU nuevo programa de seguridad fronteriza

Redacción

Los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para implementar el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum antes de recibir en Palacio Nacional al Secretario de Estado, Marco Rubio.

La Mandataria explicó que el entendimiento contempla intercambio de información y reuniones permanentes entre ambas naciones para dar continuidad a los trabajos del Grupo de Alto Nivel en materia de seguridad.

“Ya tiene nombre: era entendimiento, Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. Y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de nuestras soberanías”, afirmó.

Sheinbaum detalló que el acuerdo incluye la creación de un grupo conjunto de investigación sobre los precursores químicos empleados en la producción de fentanilo. “Es muy importante que nos pongamos de acuerdo y que entre los dos tengamos la misma información”, subrayó.

La Presidenta adelantó que en su encuentro con Rubio se presentará un informe de los avances de la estrategia de seguridad bilateral. “Vamos a hacer una presentación de los logros de la estrategia de seguridad en que hemos colaborado conjuntamente en el marco del respeto a nuestras soberanías”, expuso.

El diálogo, dijo, también incluirá el tema de la protección de los connacionales en Estados Unidos, así como algunos asuntos comerciales. “Vamos a tocar, porque yo quiero tocar el tema de los mexicanos y mexicanas que viven allá, también el tema de comercio, aunque no le corresponde específicamente al Secretario del Departamento de Estado, pues vamos a tocar algunos temas de comercio y de cooperación”.

El nuevo programa sustituirá al anterior marco de entendimiento en materia de seguridad y busca consolidar mecanismos de coordinación más ágiles entre ambos gobiernos.