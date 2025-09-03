Pacientes renales de Aguascalientes ganan amparo contra construcción de clínica de hemodiálisis del IMSS 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Isaida Guido, representante del Comité de Paciente Renales, informó de amparo a su favor que otorgara un juez para seguir recibiendo la atención de hemodialisis en las clínicas particulares en las que se encuentran.

La activista celebró a nombre de mil 078 pacientes que continuarán recibiendo la atención en sus clínicas.

Destaco el esfuerzo conjunto de la comunidad de pacientes atendidos en la UCUNE, CARINIT, RENIS Y INAE, ademas de familiares y cuidadores, para lograr que se haya concedido una suspensión definitiva a partir del 28 de agosto, la cual será efectiva hasta la resolución final del juicio de amparo principal para analizar la constitucionalidad de la licitación ganada por la empresa Creamedic, mismo que podría extenderse hasta un año.

Insistió en que se ha comprobado ante las autoridades que Creamedic no cumple con los requisitos legales de servicios y construcción en materia de salud.

El IMSS puede aún interponer un recurso en contra de la suspensión ganada por todos los pacientes, pero se dijo confiada de que los jueces tendrán como máximo estándar la protección de la vida como el primer y más elemental derecho de cualquier mexicano.

“Celebramos este logro, sin bajar la guardia, por lo que seguiremos orginzados para la defensa de nuestra vuda y acceso a la salud,”.