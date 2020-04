Pacientes desorientados y confundidos, las nuevas consecuencias del coronavirus

Redacción

Los médicos de Nueva York están descubriendo otras complicaciones en sus pacientes con coronavirus. Muchos de ellos aseguran que debido a la falta de fuerza en los pulmones o la falta de aire en la sangre, sus enfermos llegan a niveles considerables de confusión y desorientación.

Dentro de los hospitales, los expertos tratan a personas que no saben quiénes son, en qué año viven o en dónde se encuentran.

Sin embargo, estos resultados no son los primeros que se ven en el mundo. Un artículo del New England Journal of Medicine destacó que los médicos franceses analizaron a 58 portadores del virus, de los cuales la mitad estaban desorientados o agitados en algunos momentos.

Por su parte, la Asociación Médica Estadounidense reportó que el 38% de 214 enfermos tuvo distintos síntomas neurológicos como la pérdida de olfato, neurologías, convulsiones y accidentes cerebrovasculares.

Para obtener más información sobre las complicaciones que causa el Covid-19, Jennifer Frontera, profesora y neuróloga del hospital Langone en Brooklyn, colabora en un proyecto de investigación internacional que busca estandarizar la recolección de datos.

Su propio equipo observó crisis convulsivas en pacientes de Covid-19 que jamás habían sufrido ninguna antes de enfermar, así como minúsculas y “singulares” hemorragias cerebrales.

Su objetivo es tomar una muestra del líquido cerebroespinal de un quincuagenario con la materia blanca del cerebro gravemente afectada. Pero es complicado hacer esas extracciones en pacientes que necesitan un respirador artificial y, como la mayoría de ellos fallece, no se ha logrado estudiar correctamente los daños neurológicos.

Según Rohan Arora, neurólogo del hospital Long Island Jewish Forest Hills. , el 40% de quienes sobrevivieron al coronavirus sufren esos problemas.

Agregó que los que sufrieron de complicaciones respiratorias o cardiovasculares durante su cuarentena, suelen tardar más en tener un regreso “normal” a sus actividades.

Hasta la fecha se desconoce si esos trastornos son duraderos.

Con información de Excélsior