Pac-Man: Así nació el querido videojuego hace 45 años

“Si tomas una pizza entera y le quitas un pedazo triangular, parece una boca”, afirmó Toru Iwatani, en torno a la inspiración que encontró para la creación de uno de los videojuegos más queridos. Y adictivos.

Aunque esa versión ha sido considerado como una leyenda urbana, el propio Iwatani a la revista Wired publicada en 2010, cuando recordó que, a finales de los años 70, comía una pizza de salami y al observar el producto luego de devorar los primeros pedazos, encontró esa imagen que llevaría a la creación de Pac-Man.

Llamado originalmente Puck-Man, el videojuego saltó a la fama por Atari en los años 80, y pese a que esa marca perdió piso ante nuevas marcas, Pac-Man se mantuvo en el gusto de propios y extraños.

Reconocido por su aparente simpleza, una testa de color amarillo que recorre un laberinto para devorar monedas, frutas o tabletas; evadiendo a una banda integrada por cuatro fantasmas. Que, por si no lo sabías, también tienen nombres: Blinky (fantasma rojo), Pinky (rosa), Inky (cian) y Clyde (naranja).

“Pac-Man [el personaje] fue diseñado para representar el concepto central del juego, ‘comer’, de la forma más sencilla posible”, declaró Michiko Kumagai, responsable de licencias del icónico personaje en Bandai Namco, a BBC Mundo.

De acuerdo a datos oficiales, la franquicia es un negocio comercial y ha generado ingresos estimados por 14 mil millones de dólares, tanto en máquinas recreativas como en docenas de relanzamientos para consolas domésticas.

Con información de BBC Mundo.