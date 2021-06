Pablo Montero ofrece disculpas a Segob por cambiarle la letra al Himno Nacional

Redacción

Ciudad de México.-Cantante revela que ya se disculpó por su error.

Fue el 27 de mayo cuando Pablo Montero fue seleccionado para interpretar el Himno Nacional Mexicano en el juego de vuelta de Cruz Azul contra Santos Laguna, en donde los azules se llevaron el título de la Liga Mexicana, pero lo que más dio de qué hablar fue la equivocación que tuvo el cantante al entonar la canción.

Tras lo sucedido, el intérprete de “Hay otra en tu lugar” permaneció callado, pero a casi un mes, por fin rompió el silencio en declaraciones retomadas en el programa de Grupo Fórmula, Todo para la Mujer, de Maxine Woodside.

Pablo Montero ofreció una disculpa a Segob

El actor y cantante aseguró a la prensa que esa misma noche, en que cometió la equivocación, de inmediato, ofreció disculpas a la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Se pidió una disculpa, yo la ofrecí inmediatamente esa noche por cambiar una estrofa, que va más adelante, al final. Se habló con la gente de Gobernación y todo bien”, expresó el intérprete de “Se Te Olvidó”.

Asimismo, Pablo Montero se sinceró con la prensa en que no tuvo un buen día, pues no es la primera vez que entona el Himno Nacional mexicano frente a cientos de miles de personas y en vivo.

“Llevo 20 años cantándolo, desde la Fórmula 1 fue la primera vez que canté, en Monterrey, había casi 1 millón de personas, luego lo canté aquí, en la Fórmula 1 de la CDMX y ya después en un juego de la Selección Mexicana contra Corea y casi todos los he cantado en juegos de las finales contra el Santos, tengo 20 años, desde el 2000”, expresó el cantante.

Sin embargo, Pablo Montero aseguró que es humano y que esa noche no estuvo acertado:

“Yo creo que alguna vez, somos humanos, te puedes equivocar, somos humanos. Cuando es a capella y todos están viéndote y no tienes una música atrás estás, lo he cantado a capela, lo seguiré haciendo pasó esto pero seguirán habiendo eventos y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me de licencia y salud”.

Con información de Radio Fórmula