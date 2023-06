Pabellón de Arteaga solicitará apoyo emergente a la federación de no llegar lluvias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El alcalde priista de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz, adelantó que solicitarán apoyos emergentes a la federación de no llegar en breve las lluvias.

-¿Qué tipo de apoyos?

-Apoyo para la gente que siembra de temporal principalmente, esperando y si se nos apoye por la situación en que se encuentran que es ya desesperante.

En entrevista colectiva el edil advirtió que de no llegar las precipitaciones a la brevedad se avecina un problema social y económico grave, insistiendo en que están alistando los oficios pertinentes para hacer llegar la solicitud de apoyo.

Finalmente Ambriz Delgadillo comunicó que al no presentarse las primeras lluvias que en años pasados llegaban desde mayo. los campesinos temporaleros no han iniciado ni siquiera a labrar la tierra.