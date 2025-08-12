Pabellón de Arteaga rehabilita cruceros clave con concreto hidráulico

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.— El Ayuntamiento, encabezado por la presidenta municipal Lucero Espinoza, puso en marcha la rehabilitación de dos cruceros estratégicos con concreto hidráulico, con el objetivo de mejorar la seguridad y la durabilidad de las vialidades.

Las obras se realizan en las intersecciones de Calle Abraham González y Av. 16 de Septiembre, así como en Calle Efrén González y Av. 16 de Septiembre, con una inversión total de $419,713.28.

De acuerdo con la administración municipal, los trabajos beneficiarán de manera directa a más de 32,000 habitantes, facilitando el tránsito vehicular y peatonal, y contribuyendo al desarrollo urbano de la localidad.

“Seguimos trabajando todos los días para ofrecer un municipio más digno para todas y todos. Estas acciones son una muestra de que Pabellón de Arteaga trasciende por su gente”, señaló Espinoza