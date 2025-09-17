Pabellón de Arteaga invita al Trueque entre Mujeres en la Casa Rosa

24.4 C
Aguascalientes
17 septiembre, 2025
Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- La Casa Rosa (Centro Libre) de Pabellón de Arteaga lanzó una invitación para participar en su Evento de Trueque entre Mujeres, una iniciativa que busca apoyar la economía familiar, fomentar la solidaridad y fortalecer la comunidad local.

El intercambio permitirá a las asistentes ofrecer y recibir plantas, prendas en buen estado, artículos de limpieza, despensa, papelería y más, creando un espacio de colaboración entre mujeres del municipio.

El evento se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre en la Casa Rosa, ubicada en Filomeno Mata N.° 3, Zona Centro, a partir de las 5:00 p.m.

Además del trueque, se ofrecerán actividades y amenidades especiales para todas las participantes, con el objetivo de hacer la jornada más amena y enriquecedora.

“Ven, participa y comparte. Tu aportación puede ser el tesoro de otra mujer. Juntas construimos redes de apoyo”, destacaron las autoridades del municipio en su convocatoria.