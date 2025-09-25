Pabellón de Arteaga avanza con obras que trascienden

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.-La alcaldesa Lucero Espinoza resaltó que en Pabellón de Arteaga se avanza con Obras que Trascienden.

Este 1 de octubre dará inicio la rehabilitación de asfalto en la Av. Venustiano Carranza, Zona Centro, una acción que beneficiará directamente a más de 20,000 habitantes.

Durante el recorrido por la zona, se dialogó con las y los vecinos para informar sobre los trabajos que se estarán realizando y garantizar una correcta ejecución de la obra.

Seguimos construyendo un municipio con mejores vialidades, movilidad y seguridad para todas y todos.