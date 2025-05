P. Diddy habría sido sorprendido con una Kardashian en un baño

Redacción

EU.-En medio del escándalo legal que envuelve a Sean “Diddy” Combs por acusaciones de abuso sexual y trata de personas, nuevas revelaciones siguen saliendo a la luz.

Mientras el productor musical enfrenta un juicio en una corte de Nueva York, donde su expareja, Cassie Ventura, ha testificado sobre los abusos, drogas forzadas y las ya perversas “fiestas freak-off, una periodista ha contado una anécdota que vincula al rapero con una integrante del clan Kardashian en un lugar bastante inesperado.

La periodista y ex presentadora de Fox News, Megyn Kelly, compartió una sorprendente historia durante una entrevista en el podcast The Nerve with Maureen Callahan. Allí aseguró haber sido testigo de un momento incómodo e inusual durante la celebración del Met Gala, pues según relató, encontró a Diddy teniendo relaciones sexuales con una “estrella de reality”, aparentemente, una Kardashian, en el baño de mujeres.

“Fui a la Gala del Met. Fui dos años, Maureen… Recuerdo a P. Diddy en el baño, el de mujeres, teniendo sexo con una Kardashian. Había varias Kardashian ahí, y algunas otras influencers. No eran las supermodelos de antes, sino más bien celebridades mediáticas”, contó Kelly.

Según su versión, el ambiente del baño era cualquier cosa menos privado o funcional: celebridades fumaban, se drogaban o simplemente conversaban, mientras Diddy, al parecer, se entregaba al momento sin pudor alguno.

Kelly asistió a la Met Gala en 2016 y 2017, años en los que varias integrantes del clan Kardashian, Jenner también fueron invitadas. De hecho, en 2017, Kim Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner aparecieron en una famosa selfie de baño junto a Diddy, A$AP Rocky y Willow Smith, imagen que se volvió viral en redes sociales. Esa fotografía podría ser una pista sobre cuál de las hermanas estuvo implicada en el supuesto encuentro con el productor.

El juicio contra Diddy: más detalles salen a la luz

Mientras tanto, el juicio contra Combs avanza. El lunes subió al estrado un testigo clave, y el martes fue el turno de Cassie Ventura, quien declaró que Diddy controlaba cada aspecto de su vida, desde su carrera hasta su forma de vestir, asegurando que se sentía incapaz de decirle que no a sus demandas.

“Sean controlaba todo en mi vida. Desde mi carrera, mi forma de vestir, todo, absolutamente todo”, dijo la intérprete de Me & U.

Las acusaciones contra el rapero no son menores, se le acusa de tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coacción, conspiración para cometer fraude y transporte con fines de prostitución. En marzo de 2024, sus propiedades fueron allanadas en varias ciudades y fue arrestado en septiembre del mismo año.

Desde entonces, permanece detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, luego de que se le negara la libertad bajo fianza.

Los fiscales del caso aseguran que Diddy recurrió a la violencia, el chantaje y la intimidación para silenciar a sus presuntas víctimas. Una de las acusaciones más graves es que obligaba a mujeres a participar en orgías y encuentros sexuales grupales en contra de su voluntad.

El juicio continúa, y con cada testimonio, la imagen pública del productor musical se sigue desmoronando.

Con información de Excélsior