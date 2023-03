Ovidio Guzmán niega ser el hijo del “Chapo”

Redacción

Ciudad de México.-Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, junto a su defensa legal, rechazaron que sea la persona que las autoridades de Estados Unidos (EU) piden su extradición y tendrán como plazo límite para presentar las excepciones y pruebas, hasta el 30 de marzo. No obstante, seguirá en prisión preventiva en el penal El Altiplano, Almoloya de Juárez en Edomex.

La audiencia comenzó antes del mediodía y concluyó antes de las 16:00 horas de este 7 de marzo, y fue vía remota. En la misma, Ovidio Guzmán declaró “no soy la persona que dice que reclama Estados Unidos”, y su defensa ratificó su postura, aunque también, aclaró, que el procedimiento no se ajusta al tratado bilateral entre Estados Unidos y México.

Su defensa aclaró que el procedimiento no se ajusta al tratado bilateral entre Estados Unidos y México Foto: Especial

Enfrenta cargos por narcotráfico, asociación delictuosa y lavado de dinero

Lo anterior luego de que el hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo Guzmán”, conoció en la audiencia la notificación formal de extradición. En la lectura de la nota diplomática se dio a conocer las dos acusaciones que enfrenta Ovidio Guzmán por los distritos de Nueva York e Illinois, con un total de 11 cargos, entre ellos, narcotráfico, asociación delictuosa y lavado de dinero, entre otros.

El hijo de El Chapo fue recluido en el penal federal de Almoloya de Juárez, el 5 de enero de 2023 Foto: Especial

Entre las pruebas presentadas para sostener lo anterior están testigos que fungían como guardias de la organización delictiva, y de seguridad, y otro que fue calificado como protegido. Y se especificó que por ninguno de las acusaciones podrá ser susceptible a una condena de pena de muerte en la Unión Americana. El juez federal con sede en el Altiplano, aclaró que se está en un procedimiento administrativo no penal y únicamente podrá emitir una opinión sobre el caso, porque el que resolverá es el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Tras la audiencia, se dará vista a los jueces de amparo tercero y quinto de las causas 156/2023 y 63/2023. Además, que Ovidio Guzmán continuará en prisión preventiva en El Altiplano. Además, se estableció que del 8 al 10 de marzo será el plazo para recibir las excepciones y pruebas; en tanto, que el 30 de marzo es el termino para revisarlas.

Esta imagen fue de las primeras que se dieron la vuelta al mundo tras su detención el 5 de enero de 2023 Foto: Especial

Aunque no hay fecha de una nueva audiencia, la defensa de Ovidio Guzmán pidió en que la misma pueda estar su defendido para que también él de respuesta. El hijo de El Chapo fue recluido en el penal federal de Almoloya de Juárez, el 5 de enero de 2023 después de las 18:10 horas, tras ser detenido en Sinaloa.

Fue recapturado el 5 de enero

Su recaptura ocurrió el 5 de enero de 2023 en Jesús María, Sinaloa, pero las autoridades confirmaron su detención hasta que el presunto líder criminal fue trasladado a la Ciudad de México. Mientras el capo era trasladado a la capital, integrantes de la de la delincuencia organizada realizaron tiroteos y quema de vehículos, bloqueos con autos robados a los que prendían fuego para exigir la liberación de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La ola de violencia cubrió toda la ciudad, en lo que fue considerado otro jueves negro, los tiroteos entre grupos de criminales y fuerzas de seguridad llegaron al aeropuerto de la ciudad, donde incluso un vuelo corrió peligro y hasta circuló un video donde los pasajeros se resguardan debajo de los asientos.

El integrante del cártel de “Los Chapitos” ya había sido detenido el 17 de octubre de 2019 pero fue liberado por las autoridades mexicanas para no exponer la vida de al menos 200 personas inocentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que él ordenó su liberación

“Se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, sostuvo el mandatario.

Con información de El Heraldo de México