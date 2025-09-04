Ovacionan en Venecia filme sobre niña palestina asesinada en Gaza

Redacción

La guerra en Gaza marcó ayer la 82 Mostra de Venecia con la presentación de The Voice of Hind Rajab, de la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, basada en la historia real de una niña palestina de seis años asesinada junto con su familia y dos paramédicos mientras intentaba huir de Gaza en enero de 2024.

La proyección terminó con una ovación de 23 minutos, en la que varios asistentes desplegaron banderas palestinas y gritaron consignas en la sala.

“Cuando escuchas su voz te sientes impotente”, dijo Ben Hania a la agencia AP, al explicar que el filme utiliza el audio real de la llamada de emergencia de Hind, recreando desde el centro de despacho de la Media Luna Roja Palestina la desesperación de los socorristas que intentaron auxiliarla.

El proyecto, rodado con actores palestinos como Saja Kilani y Motaz Malhees, nació tras la autorización de la madre de Hind, Wissam Hamadah, quien compartió detalles íntimos sobre su hija. “Sentí que ella me estaba pidiendo que la rescatara. Me pregunté, ‘¿Qué puedo hacer?’ Y sólo sé una cosa: contar historias”, relató la directora.

La cinta se desarrolla como un thriller, pero sin final feliz: 12 días después de la última comunicación, Hind, sus familiares y los paramédicos fueron encontrados muertos. La Cruz Roja acusó a las fuerzas israelíes de disparar contra su ambulancia, mientras que el ejército de Israel señaló que “el incidente aún está siendo revisado”.

El rodaje resultó emocionalmente intenso. “Son grandes actores, pero hubo una reacción genuina de ellos al escuchar esta voz. Fue más allá de la actuación”, dijo Ben Hania.

El impacto de la historia ha trascendido el cine: inspiró canciones, protestas y ahora una de las películas más comentadas de la temporada, con Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón y Jonathan Glazer como productores ejecutivos. Túnez la eligió como su candidata al Oscar a mejor película internacional.

Desde el inicio de la Mostra, colectivos como Venice4Palestine y cineastas como Lucrecia Martel y Maryam Touzani han condenado la ofensiva israelí, que ha dejado más de 63 mil palestinos muertos en 22 meses, según el Ministerio de Salud de Gaza.

“Estamos viendo que, en todo el mundo, los medios presentan a los muertos en Gaza como daños colaterales. Me parece muy deshumanizante. Por eso el cine y el arte son tan importantes, para dar una voz y un rostro a estas personas”, afirmó Ben Hania.

La cinta compite por el León de Oro y aún busca distribuidor en Norteamérica, pero su directora espera que se proyecte “en todo el mundo”.

Con información de: La Jornada