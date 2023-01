Otra vez Ticketmaster hace de las suyas y deja sin boletos a fan de RBD

Redacción

Ciudad de México.-Este día comenzó la preventa de boletos para los conciertos de RBD en México y los fans esperaron con ansías esta fecha para poder adquirir una entrada al tan esperado reencuentro de la agrupación, sin embargo, a pocos minutos de haber comenzado los seguidores de Rebelde ya se quejaron de Ticketmaster.

Por medio de redes sociales los fanáticos del grupo dieron a conocer que la preventa para los boletos de RBD tuvo varios problemas o que no los dejó comprar boletos.

Yo bien feliz con mi código de Spotify para los boletos de RBD, y manda error pic.twitter.com/6lDcmlDiwU

— Miguel Leyva (@leugimley) January 26, 2023

Además, la fila virtual también era muy larga, por lo que la espera para poder comprarlos era mucha y por ende los boletos se acababan en cuestión de minutos.

Hay que tomar en cuenta que ayer se llevo a cabo la venta Priority en donde los boletos disponibles para se agotaron rápidamente y los fans que lamentablemente no consiguieron uno acudieron a redes sociales para mostrar su inconformidad.

Día 2 de venta ultra especial y Spotify… Los Boletos RBD #NoExisten y me llegó correo de #Spotify ???????????? pic.twitter.com/2gNdcRmRSV

— Un Panda \o/ (@Yosh_mobol) January 26, 2023

En verdad los quería ver @RBD_oficial pero ni ayer en venta priority ni hoy en venta Spotify pude conseguir 1 solo boleto, UNOOOO!!!, no entiendo como los revendedores tienen más de 100 boletos en venta disponibles al triple del precio normal.#SoyRebeldeWorldTour pic.twitter.com/4OMhNgofIj

— Teresa Tey Suárez ???????????? (@rullyswift) January 26, 2023

Esperanding que el código de Spotify me funcione y me toque un buen lugar para ver a RBD por primera vez

Send suerte! pic.twitter.com/gbP0otgHdB

— José García (@joseph_garez) January 26, 2023

Debido a la alta demanda, Ocesa anunció que habrá una segunda fecha, por lo que RBD se presentará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el Foro Sol de la Ciudad de México, mientras que en Monterrey darán un show el 24 de noviembre y el 26 de noviembre en Guadalajara.

¿Cuál es el costo de los boletos?

A continuación te compartimos el precio de los boletos de RBD en el Foro Sol:

NAR C $660

VER C $1, 188

NAR B $900

VER B $1, 740

NAR A $ 1, 068

VER A $ $2, 100

GRAL B $1, 188

PLA E $2, 388

PLA D $3, 180

PLA C $3, 720

PLA B $4, 740

PLA A $5, 940

La venta general de los boletos para los conciertos de la agrupación será este 27 de enero a las 14:00 horas.

@Citibanamex presenta: Debido al gran interés, una no es suficiente…¡30 de noviembre segunda fecha en Foro Sol! #SoyRebeldeTour #RBDIsBack @RBD_oficial #PreventaCitibanamex: 26 de enero pic.twitter.com/ecuc2RflEp

— Ocesa Pop (@ocesa_pop) January 25, 2023

https://www.milenio.com/espectaculos/musica/ticketmaster-colapsa-preventa-rbd-conciertos-foro-sol-cdmx

Con información de Milenio