Otra vez taxistas de Cancún provocan caos

Redacción.- Cancún, QR. Choferes afiliados al Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo bloquearon ayer durante poco más de dos horas las dos vías de acceso a la avenida Kukulcán, única arteria que conduce a la zona hotelera de Cancún, en rechazo a que la plataforma de transporte Uber opere en la ciudad.



El cierre provocó caos vehicular y obligó a que se realizara un despliegue con grupos antimotines, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina para disuadir a los inconformes y para trasladar turistas al aeropuerto.



El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos por las recientes agresiones de taxistas contra operadores y usuarios de Uber en este destino turístico, en las cuales se han visto perjudicados turistas.



A causa del bloqueo, visitantes que se dirigían a la terminal descendieron de los vehículos en que se trasladaban y caminaron; efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal trasladaron a algunos de ellos a bordo de patrullas.



Personal de Aeropuertos del Sureste también asistió a viajeros. Hubo un conato de violencia cuando un grupo de ciudadanos intentó quitar un taxi que obstruía el paso.



Sindicato de choferes se deslinda

El vocero del gremio de taxistas, Luis Mis, afirmó que la organización entendía a los quejosos, pero no compartía sus formas, por lo que se deslindó del bloqueo.



Puntualizó que el sindicato sólo podía aplicar sanciones administrativas a los manifestantes, entre ellas suspenderlos de sus labores durante un mes.



Ayer, alrededor de las 12 horas, decenas de choferes se estacionaron en los carriles de acceso y salida de la avenida Kukulcán, en el kilómetro cero, que va al centro de la localidad, y en el kilómetro 28, que conduce al aeropuerto.



En el kilómetro cero, el secretario municipal de seguridad pública, José Pablo Martín Cruz, advirtió a los conductores que sólo haría tres llamados para que se retiraran o serían desalojados con la fuerza pública.



Llegaron elementos antimotines de la Guardia Nacional y grúas. Al segundo aviso, cuando estaba por arribar personal de la Marina, los taxistas liberaron las vialidades.

Agentes de los tres niveles de gobierno acudieron a la entrada a la zona hotelera, donde pidieron a los choferes marcharse, lo cual hicieron tras recibir insultos de empleados que pretendían ingresar a las hospederías para laborar.

Desde el inicio de la movilización la presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), Ana Patricia Peralta, afirmó que no permitiría que la imagen del destino turístico y la seguridad fueran vulneradas “por algunos cuantos”.

A su vez, el Consejo Coordinador Empresarial demandó al sindicato de taxistas guardar el orden, mantener el diálogo y la paz en el municipio, y pidió a la autoridad castigar a quienes violenten a los ciudadanos con revocación de concesiones, cierres de sitios de taxis, cancelación de licencias y detenciones, si fuera necesario.



La protesta fue resultado de que el pasado 11 de enero un juez de distrito dictaminó que la operación del transporte a través de plataformas digitales es una transacción entre particulares, por lo cual los choferes de Uber no necesitan concesiones para operar en Quintana Roo.



No obstante, taxistas han incurrido en agresiones y hostigamiento a operadores de Uber, a tal grado que el domingo pasado cuatro conductores de taxi fueron detenidos.



Anuncian retiro de concesiones y arrestos

En tanto, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, anunció que se procederá legal y administrativamente en contra de los responsables del bloqueo a la zona hotelera, y en adelante en contra de quien lo vuelva a hacer. Adelantó que entre las sanciones a aplicar figurarían desde el retiro de concesiones hasta fincar responsabilidad penales.



En su alerta de seguridad, el gobierno de Estados Unidos expuso que “a raíz de los incidentes recientes que involucraron a taxistas y conductores de Uber en Quintana Roo (…) se recuerda a los estadunidenses que aunque aplicaciones digitales como Uber y Cabify están disponibles en muchas ciudades mexicanas y, en general, ofrecen otra alternativa segura a los taxis, en lugares como Cancún no está siendo de esta manera”.



Acotó: “Las disputas pasadas entre estos servicios y los sindicatos de taxis locales ocasionalmente se han vuelto violentas, lo que ha resultado en lesiones a ciudadanos estadunidenses en algunos casos”.



Recomendó a sus connacionales revisar continuamente las alertas de viaje a México, repasar sus planes de seguridad personal, “ser conscientes de su entorno y mantener un perfil bajo, así como mantenerse al tanto de los medios locales para obtener actualizaciones y llamar al 911 en México para recibir asistencia inmediata.



“Los delitos violentos como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos están muy extendidos y son comunes en México”, concluyó.

Con información de La Jornada