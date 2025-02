Otra desventaja más de los coches chinos

Redacción

La acelerada evolución de los autos eléctricos en China está generando molestia entre los consumidores, quienes ven cómo sus vehículos recién comprados son superados por versiones mejoradas en cuestión de semanas.

BYD, la mayor fabricante de autos eléctricos del país, enfrenta una ola de reclamos. Entre el 11 y el 17 de febrero, la empresa recibió más de 4,700 denuncias en una plataforma de consumidores, según Reuters. La cifra contrasta con las 150 quejas registradas la semana anterior y las 500 reportadas en todo enero.

El descontento estalló tras el anuncio de “God’s Eye”, el nuevo sistema de conducción autónoma de BYD. Modelos de las líneas Ocean y Dynasty lideran la lista de autos con más reclamos.

Un comprador del Seal 06 DM-i, un híbrido enchufable, contó que antes de su compra preguntó si habría una nueva versión pronto. “Apenas medio mes después de recibirlo, lanzaron un modelo mejorado con una configuración superior al mismo precio”, denunció. Ahora exige actualizaciones gratuitas y compensación por la depreciación temprana de su vehículo.

Guerra de precios y competencia feroz

El problema ocurre en medio de una competencia feroz en el mercado automotriz chino, donde las marcas buscan captar clientes con descuentos, funciones gratuitas y lanzamientos constantes.

Este fenómeno recuerda la crisis de Tesla en 2023, cuando la compañía redujo sus precios y cientos de clientes chinos protestaron exigiendo reembolsos.

La situación no parece calmarse. He Xiaopeng, presidente de Xpeng, advirtió a fines de 2024 que la guerra de precios sería aún más agresiva en 2025. “El mercado enfrentará una competencia feroz y me atrevo a predecir que la guerra de precios comenzará desde enero”, afirmó.

Entre 2025 y 2027, la industria china entrará en una fase de eliminación, afectando a fabricantes incapaces de sostener el ritmo de innovación y precios bajos. Con más de 100 marcas compitiendo, la batalla apenas comienza.