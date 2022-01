OSFAG sin facultades para resolver demanda de Línea Exprés: Flores 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat, respondió a empresarios de Línea Exprés y aseguró que el Órgano Superior de Fiscalización (OSFAG) no está facultada para resolver su demanda en contra del gobernador del estado, considerando que hay una mala interpretación legal de su parte.

“No le compete al Órgano Superior de Fiscalización este asunto yo creo que lo que ha caracterizado al órgano es el respeto a los poderes, independientemente de las diferencias que tengamos técnicas, ellos han respetado la autonomía, pero no entendemos que estas personas quieran que estos resuelvan hasta conflictos constitucionales”, puntualizó.

Más adelante hizo hincapié en que el estado actuó en base a la ley en donde no llegaron a ser concesionarios porque no cumplieron con los requisitos de la primer convocatoria y en la segunda de estas decidieron no participar.

Igualmente Flores Femat negó que haya actos de corrupción del gobernador Martín Orozco o del coordinador de movilidad Ricardo Serrano, recordando que ya la sala administrativa falló en contra de ellos y el escrito que entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco prosperó al no tener facultades sobre el asunto.

“Nosotros lo que pedimos como gobierno del estado es que se sujeten a los procedimientos que ellos mismos han instaurado, al poder judicial local primero o ante el federal, aunque ellos mismos han dicho que no han presentado el amparo”, concluyó.