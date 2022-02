Osc’s presentan amparo para despenalizar el aborto en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Organizaciones de la sociedad civil promovieron un amparo contra la regulación del delito de aborto en los estados de Puebla y Aguascalientes.

El amparo tiene el objetivo de eliminar el aborto autoprocurado y consentido de los respectivos códigos penales. De aprobarse, el apartado de los códigos impugnados ya no tendrán efectos y por lo tanto, ninguna mujer podría ser sancionada por abortar.

La integrante del colectivo Cultivando Género en Aguascalientes, Angélica Contreras, explicó en entrevista que si el amparo es concedido por el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, podrá ser aplicado en todos los casos en donde una mujer haya tenido un aborto.

“Si ganamos el amparo, prácticamente deja de tener efecto el código penal y el aborto sería legal en Aguascalientes; si no me equivoco, se tiene a lo mucho tres meses para responder, entonces marzo, abril o mayo sería la fecha límite para tener una respuesta, no más de tres meses”

Recalcó que con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el aborto, el amparo estaría prácticamente aprobado, aunque recordó que habría que esperar a que pase el tiempo estipulado para su análisis.

“Ya no se puede ir en contra de lo que dijo la corte, así. La corte es el máximo órgano, no es la que puede reformar porque eso le toca a cada estado, pero toda la parte de la explicación jurídica y social, ya está”.

Contreras comentó que los colectivos esperan que con esta acción se agilice la despenalización del aborto en la entidad.

“Este es un primer paso, lograr que se quite del código penal, luego tendremos que estar viendo la parte de que el estado pueda garantizar y procurar estos acompañamientos de forma informada, segura, etcétera, pero este es un primer paso”

Los colectivos que respaldan esta acción son Cultivando Género, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CECADEC), Colectiva Coatlicue Siempreviva, Cafis, Odesyr, Terfu, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDESER), Equidad de Género, Morras Help Morras y REDefine Puebla.