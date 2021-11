Orozco pide apoyo a AMLO en materia de seguridad 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El gobernador panista, Martín Orozco Sandoval, solicitó al presiente de México Andrés Manuel López Obrador apoyo en materia de seguridad mediante la Guardia Nacional y el Ejército tras los problemas de inseguridad que enfrentan estados vecinos como Zacatecas.

En el marco de la visita relámpago de López Obrador al estado en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Orozco Sandoval expuso que en seguridad nadie puede echar las campanas al vuelo en donde todos los días se debe de trabajar y estar preparados.

“Señor presidente, viene usted de un estado que tienen problemas y cada vez que me dice por culpa de Zacatecas le digo que no, porque el tema no es aventarle la culpa a nadie, sino de hacer equipo y coordinarnos”, comentó.

Abundó en que se debe de trabajar en equipo para resolver los problemas de inseguridad que se tiene principalmente en las fronteras entre Aguascalientes y Zacatecas.

“Si le pido ahí que por parte de la guardia y del ejército no nos descuide nada, que continuemos trabajando y no solamente por el hecho de que en Zacatecas haya anunciado un gran programa para devolverles la tranquilidad, sino que también no se presente el efecto ‘cucaracha’ y en lugar de que se muevan de un lado a otro podemos terminar con ello”, concluyó.