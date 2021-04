Origel recibió amenazas de muerte tras vacunarse contra el Covid en EU

Redacción

Ciudad de México.-Famoso conductor revela amenazas por exhibir que se vacunó en Estados Unidos.

Uno de los personajes de la farándula nacional que causó revuelo después de que compartió que a pesar de ser ciudadano mexicano lo vacunaron en Estados Unidos fue el periodista de espectáculos Juan José Origel.

Su experiencia en Miami dio mucho de qué hablar, y es que aunque pertenece a la población vulnerable y en riesgo debido a que tiene más 70 años, muchos comentaron que el hombre no debió haberse vacunado en el país vecino.

Al respecto, Pepillo Origel dio una entrevista para el programa “Montse y Joe” en donde habló sobre su experiencia con la vacuna y la manera en la que lo atacaron diversas personalidades e incluso los medios a nivel nacional e internacional

En su momento, Juan José Origel comentó que consideraba que era positivo que recibiera la vacuna, incluso aunque fuera en otro país, dado que esta es una forma de contrarrestar los efectos de la pandemia que continúan afectando al mundo entero.

Al respecto de la vacunación, Pepillo relató que en redes sociales solían amenazarlo de muerte, pero con el paso del tiempo dejó de prestar atención a los comentarios que recibía, incluso dijo que “le daban risa” las amenazas.

“Me decían: ‘El día que te vea te voy a matar porque por tu culpa le quitaste la vacuna a mi mamá’, eso me escribían, pero luego ya no leía y me daba risa. Yo no robé, no maté, no hice nada malo. Yo no sabía cuando a México iba a llegar la vacuna”, dijo el originario de León Guanajuato.