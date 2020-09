Oriente de la ciudad, el más afectado para seguir clases en línea: Romo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- A casi un mes del inicio del periodo escolar a distancia, persisten carencias en diversas familias para que sus hijos puedan seguir sus clases en línea, lamentó la regidora Berenice Romo Tapia, presidenta de la comisión de Educación en el Cabildo de Aguascalientes.

“Hemos tratado estar cerca de la ciudadanía, en cuestión de quienes no tienen los alcances necesarios, ni de estar tomando estas clases por falta de internet o que incluso no tienen para comprar útiles escolares, pues varias escuelas pidieron lo mismo como si estuvieran en clases presenciales”, señaló la edil por Morena.

– ¿En dónde serían las colonias más afectadas?

– En el oriente de la ciudad. Y no nada más de útiles escolares, sino que realmente no tienen la tecnología, ni el acceso a internet. Son los puntos más afectados, donde tenemos que voltear a ver para que alumnos y alumnas no tengan rezago en sus clases.

Romo Tapia mencionó que en días pasados se reunieron con Raúl Silva Pérezchica, director del Instituto de Educación de Aguascalientes, a fin de conocer de cómo se está trabajando en la nueva normalidad y un eventual regreso a clases presenciales.

“En el caso del Ayuntamiento de Aguascalientes, nos toca ser vigilantes de las personas que necesitan apoyo. Ya en cuanto a las normas, le toca más a gobierno del estado, pero en mi caso estamos atendiendo a los ciudadanos más afectados”, apuntó.