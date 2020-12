Organismos civiles piden aplazar aprobación del presupuesto de egresos estatal 2021

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el fin de transparentar el presupuesto de egresos del estado, organizaciones civiles entre ellas el Colegio de Economistas piden aplazar la aro avión del mismo.

El Presidente de los economistas Gil Gordillo se sumó a la petición, habida cuenta de que solicitaron información sobre el proyecto de presupuesto, sin que hasta ahora la respuesta haya sido satisfactoria.

Activistas consideran que la discusión en el congreso es insuficiente pues no se ha abierto a una deliberación pública que incluya sectores diversos de la sociedad.

Organismos ciudadanos y activistas de Aguascalientes, como parte de la iniciativa #NuestroPresupuestoAgs, solicitaron este miércoles a las diputadas y diputados del congreso del estado aplazar la sesión para aprobar el paquete económico 2021. Lo anterior, mientras no se haga público el proyecto de presupuesto 2021 y se abra a la opinión de la ciudadanía.

El pasado 10 de noviembre, Aguascalientes se sumó al lanzamiento de la plataforma nacional de #NuestroPresupuesto con el objetivo de impulsar una deliberación pública sobre las prioridades presupuestales locales que, situadas en un contexto de crisis, pongan énfasis en las necesidades locales y el combate a las desigualdades.

Esta iniciativa cuenta con cinco años de experiencia en el análisis colectivo al presupuesto de Jalisco, que este año, con el impulso de la Alianza Contra la Desigualdad México y el Centro de Estudios Aplicados, se amplió al sumar a más organizaciones aliadas en todo el país y crecer el ejercicio ciudadano.

A partir de ello, varias organizaciones de Aguascalientes han coincidido en la necesidad de abrir a la ciudadanía la discusión del destino de los recursos del estado para el siguiente año 2021, entre ellas se encuentran: Aguas con la Bici A.C., Aguas con las Chicas A.C., Colegio de Economistas de Aguascalientes A.C., Consejo Estatal de Personas con Discapacidad del Estado de Aguascalientes A.C., Movimiento Ambiental A.C. y Salvemos la Pona A.C.

Estas organizaciones han buscado conocer el destino que se le dará a los recursos presupuestales del siguiente año, para lo cual han solicitado que se transparente el Proyecto de Presupuesto Estatal de Egresos 2021 que fue entregado por el Gobierno del Estado a la LXIV Legislatura el pasado 30 de octubre. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta favorable de ninguno de los dos poderes. Incluso, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes consideró que la transparentación del presupuesto no podía ser antes del siguiente año.

Al respecto y ante la posibilidad de que se apruebe el presupuesto este jueves 17 de diciembre, activistas y organizaciones se apersonaron en el congreso para hacer entrega a las diputadas y diputados una carta con la solicitud de aplazamiento de la sesión y de difusión del proyecto de presupuesto 2021. Lo anterior, considerando que el plazo para aprobar el presupuesto se cierra hasta el último día del año, lo que daría espacio para abrir la discusión a la ciudadanía.

Esta misiva, que también fue difundida por redes sociales, previene a las legisladoras y legisladores de su posible omisión de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que ésta indica lo siguiente:

Artículo 63.- La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet.

Finalmente, #NuestroPresupuestoAgs invita a la LXIV Legislatura a que sea proactiva en promover un mayor involucramiento e inclusión de la ciudadanía para que en conjunto con ella se orienten los recursos públicos y las políticas de gobierno hacia el combate a las desigualdades y la ampliación en el acceso a los derechos de las personas.