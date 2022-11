Vendedores reportan ventas bajas tras partido de la selección de futbol 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras el empate de la selección mexicana de futbol frente a su similar de Polonia en el mundial de Qatar, vendedores ambulantes de souvenirs apostados a los alrededores de la glorieta a Benito Juárez al poniente de la ciudad reportaron ventas bajas.

Cirilo Baltazar oriundo del Estado de México, dedicado a la venta de banderas, playeras, cornetas, matracas y demás artículos relacionados para los encuentros del seleccionado nacional, mencionó que al no haber celebración esto les pega de manera importante en las ventas.

-¿Cómo les fue con las ventas?

-Pues estuvieron muy malas, antes del partido si tuvimos algo de movimiento, pero nosotros esperábamos que ganara la selección y tener a la gente aquí festejando para poder vender más.

-¿Entonces no les fue cómo esperaban?

-Pues realmente no, porque esto es mucho del estado de ánimo, porque si hubieran ganado otra cosa hubiera sido.

-Se vende más?

-Si hubieran ganado si, porque luego salen emocionados y se compran la bandera o la camisa y ahora no, vea cómo está de vacía la glorieta.

Al final comentó que tienen fe de que las ventas se puedan recuperar en el siguiente partido del seleccionado, siempre y cuando venga acompañado de un triunfo.