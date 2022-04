Ordenan suspender construcción de tramo del Tren Maya

Redacción

Ciudad de México.- El juzgado primero del Distrito de Yucatán otorgó la suspensión de la construcción del tramo cinco del Tren Mata, entre Playa del Carmen y Tulum, por no contar con la autorización en materia de impacto ambiental.

La construcción fue suspendida debido a que el Juez Primero de Distrito, Adrián Fernando Novelo Pérez, le dio la razón a un grupo de buzos que presentaron una demanda de amparo, con el fin de evitar daños inminentes al medio ambiente de difícil o imposible reparación.

Es la primera vez que las autoridades se pronuncian en contra del proyecto, el cual ha generado muchas críticas por deforestación de las selvas en distintos tramos donde se mantienen los trabajos de construcción.

El juez agregó que mientras no decida si concede o no la suspensión definitiva, no puede seguir el avance de las obras ni la destrucción de la biodiversidad del terreno.

Con información de El Financiero