Ordenan retiro de crema dental Colgate por posibles reacciones adversas

Redacción

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ordenó el retiro del mercado de la crema dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, tras recibir quejas por posibles reacciones adversas entre consumidores.

El producto, fabricado en México por la empresa Colgate-Palmolive S.A. de C.V., ha sido señalado por provocar síntomas como irritación bucal, inflamación de encías, dolor, sensibilidad dental, úlceras, aftas, forúnculos o reacciones alérgicas, según reportó el organismo federal.

Ante ello, Cofepris recomendó a la población suspender de inmediato el uso de dicha crema dental, consultar con un profesional de la salud en caso de presentar alguna molestia, y reportar cualquier incidente directamente al organismo a través del correo [email protected].

La comisión subrayó que la sensibilidad de cada persona a los ingredientes puede variar, pero enfatizó la necesidad de permanecer alerta ante cualquier síntoma.

Además, quienes tengan en su poder el producto Colgate Total Prevención Activa Clean Mint deberán ponerse en contacto con la empresa para gestionar su devolución.

Cofepris aclaró que el retiro se limita exclusivamente a esta presentación y continuará con las acciones de vigilancia sanitaria correspondientes, con el objetivo de evitar que productos que incumplan la normativa pongan en riesgo la salud de la población.