Ordena TEPJF restituir triunfo a 12 candidatos excluidos por el INE

Redacción

En un nuevo revés para el Instituto Nacional Electoral (INE), la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó este miércoles entregar constancias de mayoría a 12 candidatos ganadores de la elección judicial, a quienes el INE les negó el triunfo por no cumplir con un promedio académico de 9 en materias afines al cargo, según una metodología que fue descalificada por los magistrados.

“El INE realizó un análisis de elegibilidad a modo, después de las elecciones, lo cual vulnera el principio de certeza de los resultados”, sostuvo la presidenta del TEPJF, Mónica Soto. “No se pueden cambiar las reglas después de jugado el juego”, advirtió durante la sesión que se prolongó por casi cinco horas.

El tribunal determinó que el INE excedió sus facultades legales y constitucionales al aplicar criterios distintos a los definidos previamente por los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión, únicos facultados para establecer requisitos de idoneidad.

En contraste, el tribunal confirmó la inhabilitación de tres aspirantes que no alcanzaron el promedio mínimo de 8 en licenciatura, criterio que sí se consideró indispensable y previamente establecido en la convocatoria. En estos casos, se analizará si los segundos lugares cumplen con los requisitos para acceder a los cargos.

Se trata de la segunda ocasión en menos de una semana que el TEPJF revierte decisiones del INE sobre el criterio de promedio académico. La semana pasada ya había ordenado restituir el triunfo a otros 15 candidatos afectados por una interpretación similar.

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón reiteró su propuesta de anular las elecciones y convocar a nuevos comicios, al considerar que se trató de violaciones al principio de elegibilidad. Su postura, al igual que la de la magistrada Janine Otálora, fue rechazada por mayoría.

En otro tema, la Sala Superior revocó la aplicación del principio de alternancia de género con el que el INE había retirado el triunfo a siete candidatas a magistraturas, otorgándoselo a hombres con menor votación. El tribunal concluyó que la regla debía favorecer a las mujeres.

Finalmente, la Sala Regional Especializada sancionó a la consultora Algoritmo S.C. por difundir una encuesta sin presentar el respaldo metodológico ante el INE, como lo marca la ley. Las multas impuestas van de 5 mil 657 a 11 mil 314 pesos.