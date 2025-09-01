Orcas cazan por primera vez a una cría de ballena franca en El Doradillo

Redacción

Un hecho sin precedente estremeció a científicos y observadores en Puerto Madryn, Argentina. Por primera vez, un grupo de orcas atacó y se alimentó de una cría de ballena franca austral frente a las costas de El Doradillo, y el episodio quedó registrado en imágenes y video.

El fotógrafo Maxi Jonas fue quien logró documentar el ataque ocurrido el 1 de agosto en playa Las Canteras, dentro del Área Natural Protegida El Doradillo, donde nunca antes se había registrado la presencia de orcas. “A diferencia de las ballenas francas que suelen permanecer quietas, las orcas se mueven velozmente y son difíciles de detectar. El chorro de respiración de cada especie es diferente, lo que permite distinguirlas desde la costa”, explicó Jonas, quien lleva más de una década registrando la temporada de orcas en la península Valdés.

El fotógrafo relató que recibió un aviso de operadores de buceo sobre la presencia de orcas. Corrió a buscar su dron y cámara, y mientras se dirigía hacia playa Paraná las divisó rumbo a Puerto Madryn. Con ayuda de botes que las seguían, logró ubicarlas cuando avanzaban hacia El Doradillo, una zona que esa mañana albergaba al menos 144 ballenas francas entre madres y crías.

Fue ahí donde se produjo la cacería. Desde la costa se observó cómo las ballenas adultas intentaron defender a la cría agrupándose, respirando con fuerza y golpeando el agua. Incluso, tras recuperar momentáneamente el cuerpo, la madre lo cargó sobre su lomo. Sin embargo, las orcas retomaron a la cría y se la llevaron, mientras las ballenas permanecieron varios minutos intentando rescatarla.

Aunque en el pasado existían sospechas de ataques similares, nunca se habían captado imágenes que confirmaran la depredación de ballenas francas por parte de orcas. El material se encuentra en análisis por científicos del Península Valdés Orca Research y del Instituto de Conservación de Ballenas, que han identificado a 30 orcas residentes en la región.