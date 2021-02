“Opinión de Sergio Augusto no es la del Congreso” : Báez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado local por el PAN, Gustavo Báez Leos, cuestionó la actitud de su homólogo del Partido Verde, Sergio Augusto López Ramírez, quien hizo uso de señales obscenas para expresar su apoyo a la Ley Provida.

“La opinión de Sergio Augusto no es la opinión de los 27 diputados. Cada quien es libre de expresarse, pero la máxima tribuna siempre merece un respeto y creo que no lo tuvo. No coincidimos y debemos hacerlo con respeto”, apuntó en entrevista.

– ¿Se le recomendará que se disculpe?

– Yo no soy nadie para decirle, soy su compañero. Pero el mismo Partido Verde a nivel nacional ya lo está solicitando. Lo que puedo decir es que el Congreso del Estado no es así, que no paguen justos por pecadores.

– ¿Se deslindan?

– De ese tipo de actitudes, sí. Él sabrá si tendrá que ofrecer una disculpa a las mujeres, que yo creo que sí.

Durante la votación ante el pleno del Congreso en torno al blindaje a la vida desde la concepción, López Ramírez se mostró a favor del documento, mostrando el dedo medio en plena tribuna para cuestionar a agrupaciones feministas.

El también dirigente estatal del blanquiazul acudió personalmente al agradecimiento que el grupo conservador Frente de la Familia hizo esta tarde hacia legisladores que votaron a favor de “la defensa de la vida desde la fecundación”.