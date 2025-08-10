Operativos permanentes fortalecen seguridad en la capital y municipios

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía del Municipio de Aguascalientes continúan trabajando de forma coordinada para garantizar entornos seguros en la ciudad capital.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, dijo que esta labor ha permitido una importante reducción en los reportes de riñas en la vía pública; destacó la necesidad de mantener el orden en las calles, por lo que los elementos de las diferentes corporaciones realizan recorridos permanentes en varias colonias de la ciudad.

Comentó que dentro de esas zonas destacan Valle de los Cactus, Guadalupe Peralta, Rodolfo Landeros, Los Pericos, Cumbres, Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Vistas de Oriente, Mirador de las Culturas, Palomino Dena, Morelos, Solidaridad, entre otras; dijo que también se han reforzado los operativos de vigilancia en los municipios del interior para prevenir cualquier tipo de disturbios.

Martínez Romo informó que en lo que va del año se ha logrado la detención de 4 mil 95 personas y la recuperación de 49 vehículos con reporte de robo. Destacó que estas acciones son parte de un esfuerzo constante por mantener entornos seguros y fortalecer la presencia policial en zonas clave.